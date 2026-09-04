Замкомандующего ТОФ Клименко отправляется в зону СВО Минобороны РФ: замкомандующего ТОФ Клименко отправляется в зону СВО

Москва4 сен Вести.Замкомандующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Вадим Клименко отправляется в зону спецоперации, для решения задач, сообщили в Минобороны РФ. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов дал ему напутствие.

Белоусов, как уточнили в Минобороны, проверил строительство объектов военно-социальной инфраструктуры 55-й гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России М​​​. Е. Гудкова.

В завершение работы в дивизии министр обороны РФ напутствовал заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам генерал-майора Вадима Клименко, убывающего для решения задач в зону специальной военной операции говорится в сообщении Минобороны РФ

Там отмечается, что Белоусов передал слова напутствия и добрые пожелания всем военнослужащим ТОФ, которые выполняют задачи в зоне проведения СВО.