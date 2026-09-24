Москва24 сен Вести.Головные боли осенью могут возникать чаще из-за сочетания погодных изменений, нарушения режима сна, стресса и повышенной нагрузки. Об этом RT рассказал врач-невролог "СМ-Клиники" Артем Барышев.

По его словам, изменение атмосферного давления, температуры и влажности способно провоцировать приступы у некоторых людей, в частности при мигрени. Однако реакция на погоду индивидуальна и нередко совпадает с другими факторами – например, недосыпом. При этом отдельного диагноза "осенняя головная боль" не существует.

На самочувствии может сказываться и сокращение светового дня. При мигрени приступы способны возникать как из-за недостатка сна, так и после непривычно долгого отдыха, поэтому Барышев рекомендовал придерживаться стабильного режима.

Еще одной причиной головной боли могут стать повышенная рабочая или учебная нагрузка, пропуски приемов пищи, недостаточное употребление воды и длительное нахождение за компьютером.

Барышев также предостерег от попыток определять повышение артериального давления по головной боли.

Гипертония часто протекает без заметных симптомов, а по ощущениям в голове нельзя определить показатели давления. Головная боль может сопровождать его очень высокие значения, но сама по себе не является основанием принимать препараты для снижения давления объяснил он

При повторяющихся приступах врач рекомендовал вести дневник головной боли, отмечая время ее появления, продолжительность, сопутствующие симптомы и действие лекарств. Эти сведения могут помочь специалисту точнее оценить состояние пациента.

Ранее врач рассказала, как отличить осеннюю апатию от начала депрессии. Она порекомендовала в том числе отслеживать сон и регулярно сдавать анализы.