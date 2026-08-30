Риск развития депрессии у людей с мигренью выше в три раза Невролог Мойсак: мигрень и депрессия имеют одни механизмы

Москва30 авг Вести.У страдающих мигренью граждан втрое чаще развивается клиническая депрессия и тревожные расстройства по сравнению с людьми, у которых нет этого недуга, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-невролога Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцента кафедры нейронаук Новосибирского госуниверситета Галину Мойсак.

По ее словам, такая зависимость обусловлена схожими изменениями в работе головного мозга.

У людей с мигренью риск развития депрессии и тревожных расстройств в три и более раз выше, чем среди населения в целом. Прежде всего, это связано с дисфункцией серотонинергической системы. То есть оба состояния, мигрень и депрессия, отчасти имеют одни и те же механизмы, и соответственно могут потенцировать и усугублять друг друга пояснила Мойсак

Врач уточнила, что в работе с каждым пациентом нужно выяснять индивидуально, что возникло первым – мигрень или депрессия. С одной стороны, регулярная головная боль является сильнейшим стрессом, с другой – тревожность и постоянное ожидание боли могут спровоцировать или утяжелить приступ.