Москва2 сен Вести.Чтобы защитить себя от проблемных соседей при аренде квартиры, съемщику стоит заранее добавить в договор специальное условие и по возможности поговорить с жильцами подъезда. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев изданию "Абзац" .

Он пояснил, что сейчас в российском законодательстве нет прямого требования, которое обязывало бы собственника предупреждать арендатора о конфликтных или неблагополучных соседях. При этом у съемщика есть способы снизить риск неприятностей.

Можно внести в договор аренды жилья пункт, который устанавливает обязательство владельца уведомлять о систематических нарушениях действующего законодательства со стороны соседей сказал лнг

Речь может идти не только о шуме в запрещенное время, скандалах или асоциальном поведении, но и о нарушении санитарных норм. В качестве примеров депутат привел квартиры, превращенные в свалки из-за патологического накопительства, а также незаконные зооприюты. Он отметил, что такое соседство нельзя считать нормальным, а арендатор имеет право рассчитывать на безопасные условия проживания.

Парламентарий также подчеркнул, что понятие проблемных соседей во многом субъективно. Поэтому перед подписанием договора он посоветовал лично узнать у других жильцов, какая обстановка сложилась в доме.

По словам Толмачева, аренда квартиры требует подготовки и не всегда проходит быстро. Он считает, что лучше заранее потратить время на разговоры с будущими соседями и согласовать с собственником дополнительный пункт в договоре, чем потом срочно искать другое жилье и пересматривать уже принятое решение.

Депутат также не исключил, что в будущем арендодателей могут законодательно обязать предупреждать съемщиков о сложных соседях, если проблема станет значимой на федеральном уровне.