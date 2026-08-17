Машаров: мошенники выманивают у студентов деньги через объявления об аренде

Мошенники выманивают у студентов деньги через объявления об аренде квартир Машаров: мошенники выманивают у студентов деньги через объявления об аренде

Москва17 авг Вести.Перед началом нового учебного года мошенники массово размещают объявления о сдаче жилья в аренду с требованием предоплаты, предупредил член комиссии по общественному контролю Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

Многие студенты, приезжающие учиться в крупные города, сталкиваются с привлекательными предложениями по аренде жилья: свежий ремонт, выгодное расположение, низкая цена и отсутствие коммунальных платежей. При этом в объявлениях указано требование внести предоплату, отметил Машаров.

В некоторых случаях лжепосредники создают видимость законности сделки. Так, мошенники имеют офис, куда приглашают студентов для подписания договора и внесения предоплаты. Однако злоумышленники не предоставляют студентам номера телефонов собственников квартир или дают несуществующий номер.

При попытках студента выяснить ситуацию "риелтор" исчезает, закрывает офис, а сама фирма оказывается однодневкой, с которой невозможно взыскать деньги через суд.

Машаров посоветовал будущим арендаторам проявлять осторожность при внесении предоплаты и проверять благонадежность объявлений и посредников.

Между тем женщина продала в Якутске арендованную квартиру, предоставив подложные документы о праве собственности.