Москва11 авгВести.Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Якутске, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха в мессенджере МАХ.
… установлено, что 36-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района, сообщив 36-летней потерпевшей ложные сведения, что является собственником квартиры дома по улице Чернышевского, которую она сама ранее арендовала, и продает ее в рассрочку на семь лет, получила обманом у потерпевшей более 2,2 млн рублейнаписали в пресс-службе
Ведется следствие. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.