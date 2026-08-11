Москва11 авг Вести.Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Якутске, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха в мессенджере МАХ.

… установлено, что 36-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района, сообщив 36-летней потерпевшей ложные сведения, что является собственником квартиры дома по улице Чернышевского, которую она сама ранее арендовала, и продает ее в рассрочку на семь лет, получила обманом у потерпевшей более 2,2 млн рублей