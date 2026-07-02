Прокуратура Якутска выселила сотрудника УК из незаконно занятой им квартиры Сотрудник УК незаконно вселился в пустующую квартиру в Якутске

Москва2 июл Вести.В Якутске после вмешательства надзорного ведомства из пустующей квартиры был выселен незаконно проживающий там сотрудник управляющей компании, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

Проверкой установлено, что в одной из пустующих квартир, одинокий собственник которой скончался в 2017 году, в отсутствие законных оснований проживает работник обслуживающей управляющей компании. По представлению прокурора он выселен, 2 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности отметили в пресс-службе

Сейчас квартиру оформляют в муниципальную собственность, поскольку наследников у умершего не оказалось.