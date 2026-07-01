Прокурор в Якутии заставил власти построить дом для жителей 40 аварийных квартир

В Якутии по представлению прокурора заключены контракты на расселение 40 квартир Прокурор в Якутии заставил власти построить дом для жителей 40 аварийных квартир

Москва1 июл Вести.Прокуратура Хангаласского района вынесла представление о расселении 40 жилых помещений в селе Техтюр, признанных аварийными, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

По представлению прокурора в настоящее время Дирекцией жилищного строительства региона заключены 15 контрактов с подрядной организацией на выкуп 40 жилых помещений на сумму 237 млн рублей отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что прокуратура будет осуществлять надзорное сопровождение строительства многоквартирного дома. Срок расселения – 27 декабря 2027 года.