МВД: мошенники похитили у гардеробщицы из Якутии 1,4 млн рублей

Мошенники обманули гардеробщицу из Якутии на 1,4 млн рублей МВД: мошенники похитили у гардеробщицы из Якутии 1,4 млн рублей

Москва17 июл Вести.За неделю мошенники под разными предлогами похитили у гардеробщицы из Нерюнгринского района Якутии 1,4 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале МВД республики.

По данным ведомства, сначала злоумышленники под предлогом замены домофона выманили у женщины код из смс. Затем к обману подключились лжеспециалисты Росфинмониторинга.

За неделю они похитили у нее 1,4 млн рублей из личных сбережений отмечается в сообщении

Полицейские призывают жителей республики быть бдительными при разговоре с незнакомцами по телефону.