Москва17 июлВести.За неделю мошенники под разными предлогами похитили у гардеробщицы из Нерюнгринского района Якутии 1,4 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале МВД республики.
По данным ведомства, сначала злоумышленники под предлогом замены домофона выманили у женщины код из смс. Затем к обману подключились лжеспециалисты Росфинмониторинга.
За неделю они похитили у нее 1,4 млн рублей из личных сбереженийотмечается в сообщении
Полицейские призывают жителей республики быть бдительными при разговоре с незнакомцами по телефону.