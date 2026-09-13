Эксперт назвал главные проверки при покупке коммерческой недвижимости Эксперт Володин рассказал, что проверить перед покупкой коммерческого объекта

Москва13 сен Вести.Покупателям коммерческой недвижимости следует получить свежую выписку из ЕГРН и проверить основные сведения об объекте до внесения аванса. Об этом NEWS.ru заявил руководитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Иван Володин.

По словам эксперта, можно вложить накопления в небольшой офис, помещение под магазин, склад или машино-место. При выборе объекта Володин посоветовал учитывать требования будущего пользователя помещения.

Для магазина нужны законный вход, поток людей, вода и достаточная электромощность. Офису требуются транспорт и местный деловой спрос, складу – подъезд, допустимое использование земли, пожарная безопасность и место для погрузки объяснил он

До внесения аванса Володин рекомендует сверить по выписке из ЕГРН кадастровый номер, площадь, назначение и собственника объекта, а также проверить наличие ипотеки, арестов и аренды. Фактическую планировку помещения необходимо сравнить с техническим планом. Возможность вести конкретный бизнес также зависит от использования земли, местных правил застройки, входа, фасада, вентиляции, канализации и мощности электросети.

Кроме того, необходимо проверить условия действующего договора – срок аренды, условия досрочного выхода и индексации, льготные месяцы, обеспечительный платеж, задолженность и банковские поступления.

В договоре купли-продажи Володин рекомендует зафиксировать объект, цену, НДС, сведения об аренде и долгах, а также состояние помещения. Расчеты можно провести через аккредитив с выплатой продавцу после регистрации права.

Ранее эксперт рассказал, как сохранение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости. По его словам, на снижение цены рыночной ипотеки пока не стоит рассчитывать.