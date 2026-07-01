Москва1 июл Вести.Строительный бизнес выделяется среди других отраслей своей масштабной сетью хозяйственных коопераций, в которых задействованы сотни участников. Важнейшим аспектом является необходимость проверки благонадежности каждого контрагента. О том, как это происходит в крупной строительной компании рассказал ИС "Вести" первый заместитель генерального директора Группы компаний "ЕКС" Алексей Ворожцов.

По его словам, критически важным для успешной работы является обеспечение надежности каждого звена этой цепи путем тщательной проверки.

В нашей организации существует специальная служба, которая осуществляет проверку контрагента перед заключением с ним договора и в дальнейшем мониторит качество проверки. Большой подмогой в этой работе нам служит Сервис мониторинга контрагентов, реализованный налоговой службой Российской Федерации. Мы удобно в одной справке получаем информацию о налоговой благонадежности контрагента, то есть насколько полно и своевременно он оплачивает налоги и декларирует свои налоговые обязательства рассказал Ворожцов

Также можно проверить, не использует ли подрядчик нелегальные схемы.

Мы также получаем информацию о финансовой устойчивости и об отсутствии контрагента в различных стоп-листах, ну, таких как, например, перечень организаций, так или иначе, замеченных в финансовых перетоках с экстремистами, с иноагентами и тому подобными вещами пояснил Ворожцов

Ранее заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников сообщил, что электронный сервис "Прозрачный бизнес" получает более 900 миллионов запросов в год. Он рассказал про технологическую платформу, где происходят вычисления и хранится большое количество баз данных, отметив, что аппаратура была произведена в России.