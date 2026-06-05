Москва5 июн Вести.При внеплановых проверках бизнеса существуют индикаторы риска, на которые важно обращать внимание. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков на полях ПМЭФ.

У нас 9 индикаторов риска. Они охватывают практически все сферы трудового законодательства. Это и вопросы, связанные с оплатой труда, это вопросы охраны труда. Вот, например, что касается несчастных случаев. Естественно, основное внимание мы уделяем тяжелым и смертельным. Если, не дай бог, такое происходит, мы проводим незамедлительную проверку для того, чтобы выявить, что там происходит и предотвратить подобную ситуацию в отношении других работников. Есть категория легких несчастных случаев, которые расследуются без участия инспекции самостоятельно работодателем заявил Иванков

Он назвал корреляцию между ростом количества легких несчастных случаев и вероятностью того, что может произойти тяжелый или смертельный несчастный случай.

Но мы заметили очевидную корреляцию между ростом количества легких несчастных случаев и вероятностью того, что может произойти тяжелый или смертельный несчастный случай. Провели расчеты, провели анализ. В итоге родился такой индикатор. И хочу отметить, что этот индикатор у нас имеет максимальную эффективность. То есть его срабатывание абсолютно точное. В 100% проверок, которые мы проводим по этому индикатору, выявляются нарушения, предотвращение которых сохраняет жизнь и здоровье работников конкретной организации рассказал Иванков

Ранее Иванков сообщил о том, что пять тысяч работодателей в РФ относятся к высокой категории риска. Он добавил, что к более низким категориям риска относятся еще около 60 тысяч организаций.