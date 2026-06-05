Роструд: пять тысяч работодателей в России относятся к высокой категории риска Глава Роструда: 5 тыс. работодателей в России относятся к высокой категории риск

Москва5 июн Вести.Из трех миллионов трехсот тысяч работодателей пять тысяч относятся к высокой категории риска. Об этом информационной службе "Вести" заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков.

Глава Роструда также отметил, что к более низким категориям риска относятся еще около 60 тысяч организаций.

"На сегодняшний момент у нас количество поднадзорных субъектов, наверное, самое большое в стране. Это более 3 миллионов 300 тысяч работодателей. То есть это те организации, индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники. И каждый наемный работник должен быть защищен… К высокой категории риска – это именно та категория риска, где мы проводим плановые проверки – отнесено всего 5000 организаций из вот этого огромного массива. Еще около 60 тысяч организаций отнесено к более низким трем категориям, где мы с разной периодичностью проводим профилактические визиты заявил Иванков

В зависимости от категории риска организации определяется частота плановых выездных проверок Роструда.

В конце февраля Роструд сообщил, что почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально.