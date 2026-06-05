Иванков заявил, что Роструд индексирует баланс банкротства и долгов по зарплате Иванков: Роструд индексирует баланс между банкротством и долгами по зарплате

Москва5 июн Вести.На случай появления долгов по заработной плате была установлена корреляция между их появлением и подачей заявления на банкротство. Такой информацией с ИС "Вести" на полях ПМЭФ поделился руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков.

Он также объяснил процесс предотвращения появления задолженности по зарплате.

Что касается долгов по заработной плате, есть корреляция, которую также мы установили на основе анализа между подачей заявления на банкротство в суд и возможностью возникновения долгов по заработной плате. …Если есть финансовые проблемы, очевидно, что они могут касаться не только внешних контрагентов, но и собственных работников. Соответственно, родился такой индикатор: мы получаем из информационных систем информацию о подаче заявления. Далее инициируется проверка и, соответственно, тоже очень высокая эффективность: 85%. То есть с помощью индикатора риска мы предотвращаем во втором случае задолженность по зарплате мы обеспечим ее погашением еще на том уровне, когда она еще не стала массовым явлением с точки зрения конкретной организации объяснил Иванков

Ранее Иванков рассказал, какие бывают индикаторы риска, в случае внеплановых проверок бизнеса.