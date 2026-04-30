Удостоверение, спецовка и никаких продаж: как распознать сотрудника "Мосгаза" В "Мосгазе" рассказали, как отличить настоящего газовщика от злоумышленника

Москва30 апр Вести.Ежегодная проверка газового оборудования - плановая процедура, позволяющая контролировать состояние внутридомового газопровода и приборов в квартирах. Однако под видом газовщиков нередко действуют мошенники. "Мосгаз" опубликовал у себя в MAX памятку, как отличить настоящего специалиста от афериста.

Во-первых, проверки проводятся строго по расписанию: управляющие компании заранее вывешивают объявления на входных группах и информационных щитах. Актуальные даты можно узнать на официальном сайте "Мосгаза", в Telegram или через чат-бот в MAX, там же доступна подписка на уведомления.

Настоящего сотрудника "Мосгаза" легко узнать по внешнему виду: он приходит в темно-синей спецодежде со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой компании. При себе специалист обязан иметь действующее удостоверение с фотографией, печатью и фирменной голограммой. При плановой проверке он, как правило, приходит один.

Важный признак мошенника - попытка навязать платные услуги. Если визитер предлагает купить сигнализатор загазованности или счетчик, то это мошенник. Все заявки на подключение, ремонт или замену оборудования "Мосгаз" принимает исключительно через официальный сайт или по телефону.

При любых сомнениях можно позвонить по номеру 104 или 8-800-700-71-04: оператор подтвердит, проводится ли проверка по вашему адресу и является ли пришедший слесарь сотрудником "Мосгаза".