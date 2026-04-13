Москва13 апр Вести.Аферисты в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам, якобы проверяя газовое оборудование на предмет утечек, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями... сообщают об "утечке газа" или "несоответствии нормам", после чего требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными "на месте" или переводом на карту "сменщика" отметили в сообщении

В пресс-службе напомнили, что представители реальных служб не просят оплату на месте, а только через квитанции или официальный сайт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом операторов связи. Они обычно сообщают о якобы угрозе блокировки номера и требуют срочно подтвердить данные, в том числе и продиктовать код из СМС.