Москва11 июл Вести.Определить качество плитки можно определить по весу и по стуку. Как рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов, качественный продукт должен отдавать звонкий звук и быть тяжелым.

В комментарии NEWS.ru Орехов призвал россиян взять за правило, проверять в магазине не только внешний вид товара.

Качественный керамогранит должен быть тяжелым, легкий вес дает повод насторожиться. Постучите по плитке: звонкий звук — признак хорошего обжига. Капните воды на тыльную сторону: качественная плитка не должна ее быстро впитывать. Проведите пальцем по краю: не должно быть сколов и зазубрин объяснил эксперт

Он также назвал разный калибр изделия главной проблемой при укладке плитки. Чтобы избежать столкновения с такой проблемой, Орехов рекомендовал закупать материал из одной партии.

Проблема возникает, когда в одной укладке встречается плитка из разных партий или с разным калибром. Тогда швы начинают "дышать". Кривизна — это отклонение поверхности от идеальной плоскости. Плитка может не быть идеально ровной, но отклонения должны быть в рамках допуска. Покупайте плитку одной партии на весь объем помещения посоветовал специалист

Он призвал проверять геометрию изделия в магазине. Для этого необходимо взять две плитки и приложить их друг к другу лицевыми сторонами. Если при этом есть зазоры или они не совпадают, значит калибры разные, объяснил Орехов.

Специалист также говорил, что полностью завершить ремонт за три летних месяца возможно, если разделить этот процесс на этапы. По его словам, главное - это ни в коем случае не нарушать технологическую последовательность, поскольку высыхание материалов требует времени.