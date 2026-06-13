Эксперт Орехов рассказал, как закончить ремонт за три летних месяца

Эксперт дал совет, как полностью закончить ремонт квартиры за лето Эксперт Орехов рассказал, как закончить ремонт за три летних месяца

Москва13 июн Вести.Полностью завершить ремонт за три летних месяца возможно, если разделить этот процесс на этапы. Такой совет дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.

Чтобы уложиться в 90 дней, советуем разбить лето на три четких этапа и ни в коем случае не нарушать технологическую последовательность, потому что высыхание материалов требует времени. Первые 20 дней июня, пользуясь преимуществом длинного светового дня, следует потратить на демонтаж старых покрытий, штробление стен под проводку, заливку стяжки пола и оштукатуривание стен заявил эксперт

В начале июля Орехов рекомендует переходить к самому важному сухому периоду — просыханию стяжки, причем естественным путем. Использование пушек и фенов может привести к трещинам. А пока пол сохнет, можно устанавливать окно или заливать гребенки теплого пола.

Большую часть июля займет чистовая отделка. Шпаклюются стены под свет, производится покраска или поклейка обоев, заливается наливной пол под ламинат…Последний этап ремонта приходится на август. В это время укладывается ламинат или паркет, устанавливаются межкомнатные двери, монтируются плинтусы, собирается кухня и вывозится строительный мусор подчеркнул собеседник издания

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