Эксперт ответил, повлияет ли сохранение ключевой ставки на рынок недвижимости Эксперт Галкин: сохранение ключевой ставки не приведет к стагнации рынка жилья

Москва11 сен Вести.Решение сохранить ключевую ставку не приведет к застою в жилищном секторе. Об этом заявил основатель ГК "ПАРИТЕТ" Павел Галкин в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что для покупателей цена рыночной ипотеки останется высокой, а для девелоперов это означает необходимость более скрупулезного финансового планирования новых проектов.

Сохранение ставки на прежнем уровне означает, что рынок продолжит работать в уже знакомых условиях дорогих денег отметил эксперт

По его словам, рыночная активность сохраняется, но спрос стал более расчетливым. Клиенты скрупулезно оценивают полную стоимость покупки, включая платежи и первоначальный взнос. Для компаний это означает отказ от стратегии ожидания в пользу немедленной адаптации продуктовой линейки, финансовых моделей и коммерческих подходов к текущим экономическим реалиям.

Ранее стало известно, что Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.