Юрист Халимов объяснил, когда арендодатель может не возвращать залог

Юрист назвал основания для удержания залога при аренде жилья Юрист Халимов объяснил, когда арендодатель может не возвращать залог

Москва21 сен Вести.Арендодатель не вправе удерживать залог за естественный износ мебели или незначительные повреждения квартиры. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.

По словам эксперта, арендодатель не может забрать весь залог за несколько пятен на обоях.

Такие деньги становятся неосновательным обогащением, и суд начислит на них проценты за каждый день просрочки заявил Халимов

При этом законными основаниями для удержания суммы могут быть задолженность по арендной плате или коммунальным услугам, а также ущерб квартире или находящемуся в ней имуществу. В последнем случае собственник вправе удержать сумму, необходимую для ремонта.

Кроме того, еще одним основанием может стать досрочный выезд жильца. По статье 687 ГК РФ, наниматель может расторгнуть договор через три месяца после письменного уведомления собственника. Если жилец съехал раньше и такое условие предусмотрено договором, залог могут зачесть в счет неполученной платы.

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