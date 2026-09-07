Юрист ответил, почему не стоит выбрасывать договор сразу после погашения кредита Юрист Виноградов: после закрытия кредита не стоит сразу выбрасывать договор

Москва7 сен Вести.После полного погашения кредита закон не устанавливает специального срока хранения кредитного договора для граждан. Формального требования хранить такие документы, например, пять или десять лет нет. Однако, как рассказал в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, сразу после последнего платежа избавляться от договора не стоит.

Вместе с ним желательно сохранить график платежей, квитанции или иные подтверждения оплаты, а главное — справку банка о полном погашении кредита и отсутствии задолженности. Эта справка имеет особый юридический вес: она официально фиксирует факт закрытия долга и может стать ключевым доказательством в спорных ситуациях — например, если в кредитной истории появится ошибка, банк заявит о несуществующем долге или возникнет судебный спор подчеркнул собеседник RT

Виноградов отметил, что в качестве ориентира можно использовать общий срок исковой давности.

Согласно статье 196 ГК РФ он составляет три года, но важные документы, подтверждающие полное исполнение обязательств, имеет смысл сохранять и дольше, так как исковая давность определяет только срок защиты нарушенного права в судебном порядке, а не период, в течение которого человек обязан хранить документы добавил юрист

Он пояснил, что трехлетний срок не всегда можно просто отсчитать со дня закрытия кредита.

Если договор предусматривает погашение задолженности периодическими платежами, срок исковой давности по требованиям о каждом таком платеже исчисляется отдельно. Поэтому после полного погашения обычного потребительского кредита разумно сохранять документы как минимум три года. Если были просрочки, реструктуризация, разногласия с банком или речь идет о крупном кредите, документы целесообразно хранить дольше посоветовал эксперт

По словам юриста, старые кредитные документы могут понадобиться через несколько лет.

Например, если банк предъявит требование по уже погашенному обязательству, возникнет спор с коллекторской организацией, в кредитной истории обнаружатся ошибочные сведения о задолженности либо потребуется подтвердить размер и дату конкретного платежа пояснил он

В подобных случаях договор, график, платежные и другие документы помогают восстановить условия кредита и доказать, что заемщик исполнил свои обязательства, подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что кредитные документы могут понадобиться для получения налогового вычета, а если для погашения кредита использовался маткапитал, то документы могут потребоваться контролирующим органам.

Ранее доктор экономических наук, профессор, руководитель общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" Игорь Костиков рассказал, что банки формируют источники своего финансирования за счет вкладов, депозитных счетов и госфинансирования. По их утверждениям, стоимость привлекаемых средств составляет 16-18%.