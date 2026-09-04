Экономист Костиков рассказал о формировании ставок по кредитам Экономист Космиков: банки берут наши деньги для фондирования своих операций

Москва4 сен Вести.Банки формируют источники своего финансирования за счет вкладов, депозитных счетов и госфинансирования. Согласно их утверждениям, стоимость привлекаемых средств составляет 16-18%. В реальности же доходность российского банковского сектора "стабильно превышает общемировые показатели, минимум в четыре раза". Об этом заявил ИС "Вести" доктор экономических наук, профессор, руководитель общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" Игорь Костиков.

Ключевая ставка упала до 14%. Несмотря на удешевление фондирования, кредитные ставки практически не снизились. В сложившейся ситуации целесообразно ввести прогрессивный налог, считает специалист.

Банки берут наши с вами деньги для фондирования своих операций. ... Банки при снижении стоимости фондирования никак не снижают процентные ставки по кредитам. ... Есть в целом ряде стран система, когда устанавливают предельный потолок, или устанавливают прогрессивную шкалу налогообложения на повышение ставки по кредиту. Скажем, 5% - обычное предпринимательское налогообложение. Пошло выше - сразу увеличивается: не 15 стало, а 30. Еще выше - не 30, а 80. Не просто чуть-чуть вырастает, а реально государство изымает из финансового сектора дополнительный доход, необоснованно им полученный. Более того, еще есть одна макроэкономическая проблема. Посчитаем мультипликативный эффект этих всех историй: он съедает у нас 3% пункта роста ВВП, за который мы [в РФ] бьемся сказал Костиков

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