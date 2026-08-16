Карты могут выйти из оборота только при блокировке со стороны регулятора

Эксперт: банковские карты могут прослужить 10-15 лет Карты могут выйти из оборота только при блокировке со стороны регулятора

Москва16 авг Вести.Банковские карты довольно надежные и могут прослужить порядка 10-15 лет. Об этом РИА Новости сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Физический износ карт, безусловно, присутствует, но он не такой высокий​​​. То есть такие карты могут работать 10-15 лет отметил эксперт

Он добавил, что карты Visa и Mastercard, которые были выпущены в России до 2022 года, выйти из оборота без физического износа могут лишь при блокировке со стороны регуляторов.

Также отмечается, что с точки зрения обработки банковских операций деление на "российские" и "иностранные" карты сегодня достаточно условно. Внутрироссийские транзакции по любым картам, включая Visa и Mastercard, обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК) и процессинговыми центрами на территории РФ.

Кроме того, были перенастроены платежные терминалы и программное обеспечение, которые принимают карты с истекшими сертификатами, если сам "пластик" физически не изношен.