Эксперт рассказал, когда карты Visa и Mastercard могут перестать работать в РФ

Названы сроки, когда карты Visa и Mastercard могут перестать работать в России Эксперт рассказал, когда карты Visa и Mastercard могут перестать работать в РФ

Москва12 авг Вести.Банковские карты иностранных платежных систем Visa и Mastercard могут перестать работать в России в течение 12-18 месяцев. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, все еще сохраняющееся продление действия этих банковских карт связано с работой по обновлению эквайринговых терминалов и интернет-магазинов на территории России.

Как только это обновление произойдет, я думаю, что на горизонте 12-18 месяцев это, действительно, кусок пластика или пластиковой карты, они станут экспонатом музея банковских карт. Скорее всего, к этому мы придем отметил он

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили о сложностях при совершении онлайн-оплаты покупок картами Visa и Mastercard. Они могут быть связаны с отзывом сертификатов безопасности у российских сайтов.