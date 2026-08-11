Москва11 авгВести.Россиянам, которые продолжают пользоваться Visa и Mastercard, стоит перейти на карты "Мир". Такую рекомендацию для граждан в беседе с РИА Новости озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Слова прозвучали после сообщения Национальной системы платежных карт о переходе на российские сертификаты безопасности. Так, после их замены возможны проблемы с оплатой покупок в интернете картами международных платежных систем. При этом карты "Мир" продолжат работать без изменений.
Рекомендация – лучше переходить на карту "Мир"сказал Аксаков
Депутат подчеркнул, что переход остается добровольным и решений об ускорении этого процесса пока не принималось. По его словам, карты "Мир" позволяют получать больше услуг, чем Visa и Mastercard.