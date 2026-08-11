Аксаков посоветовал россиянам перейти с Visa и Mastercard на "Мир"

В Госдуме порекомендовали россиянам перейти на карты "Мир" Аксаков посоветовал россиянам перейти с Visa и Mastercard на "Мир"

Москва11 авг Вести.Россиянам, которые продолжают пользоваться Visa и Mastercard, стоит перейти на карты "Мир". Такую рекомендацию для граждан в беседе с РИА Новости озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Слова прозвучали после сообщения Национальной системы платежных карт о переходе на российские сертификаты безопасности. Так, после их замены возможны проблемы с оплатой покупок в интернете картами международных платежных систем. При этом карты "Мир" продолжат работать без изменений.

Рекомендация – лучше переходить на карту "Мир" сказал Аксаков

Депутат подчеркнул, что переход остается добровольным и решений об ускорении этого процесса пока не принималось. По его словам, карты "Мир" позволяют получать больше услуг, чем Visa и Mastercard.