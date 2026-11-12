Володин сообщил о недопустимости роста стоимости жилья на 50% за год

Володин заявил, что стоимость жилья не должна расти на 50% в год Володин сообщил о недопустимости роста стоимости жилья на 50% за год

Москва12 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с требованием представить подробные обоснования резкого повышения нормативной стоимости квадратного метра жилья. По его словам, показатели не могут увеличиваться на 50% в год без объективных экономических причин.

Такое заявление политик сделал на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он напомнил об указаниях президента страны Владимира Путина по обеспечению экономической обоснованности тарифов и нормативов стоимости жилья.

Парламентарий подчеркнул, что утверждаемые ведомством показатели не могут увеличиваться на 50% из года в год без видимых на то причин, призвав представителей министерства аргументировать эти расчеты перед депутатами.

Председатель Госдумы отметил, что подобный рост цен был бы понятен лишь при аналогичном увеличении заработных плат строителей или подорожании строительных материалов, металла и земельных участков.

Володин предупредил, что искусственное завышение стоимости квадратного метра создает повышенную нагрузку на граждан, вынужденных брать крупные ипотечные кредиты, а также приводит к существенному сокращению объемов жилья, приобретаемого в рамках реализации государственных социальных программ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам необходимо доступное жилье, а не доступная ипотека с низкими процентными ставками.