Володин возмутился уровнем роста тарифов ЖКХ в регионах Володин поручил разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Москва14 окт Вести.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой проверить индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг в российских регионах.

Спикер подчеркнул, что ответственные за повышения тарифов в регионах должны обосновывать соответствующие решения.

Нет совести у тех, кто это делает… Депутаты, смотрите за этим сказал Володин

Тарифы ЖКХ давно вызывают вопросы как у потребителей ,так и у экспертного сообщения, ранее заявил член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. По его словам, всей отрасли необходимо провести аудит, а также включить представителей потребителей в тарифные органы в каждом регионе на этапе принятия тарифных решений.