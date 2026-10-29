В Госдуме заявили, что не устанавливают тарифы по ЖКХ Володин: Госдума не назначает тарифы на услуги ЖКХ

Москва29 окт Вести.Госдума не устанавливает тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом заявил председатель правительства Вячеслав Володин.

Выступая в ходе пленарного заседания ГД, Володин поблагодарил главу комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина за то, что тот уделил отдельное внимание вопросам тарифообразования, сообщает РИА Новости.

По словам главы кабмина, сложилось мнение, будто тарифы устанавливает Госдума, однако это не так.

Володин подчеркнул, что депутаты принимают федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития России. В данном случае будет приниматься прогноз на 2027–2029 годы.

По его словам, правительство РФ в рамках своего прогноза устанавливает обоснованный рост тарифов в 11% на 2027 год, на 2028-й — 8,6%, на 2029 год — 7,6%, и это должно быть ориентиром для регионов.

Председатель Госдумы напомнил, что ФАС России наделена дополнительными полномочиями в сфере тарифообразования.

Тарифы ЖКХ давно вызывают вопросы как у потребителей, так и у экспертного сообщения, считает член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. По его словам, всей отрасли необходимо провести аудит, а также включить представителей потребителей в тарифные органы в каждом регионе на этапе принятия тарифных решений.