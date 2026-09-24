Минэкономразвития: стоимость коммунальных услуг вырастет в 2027 году на 11%

Минэкономразвития раскрыло размеры индексации платежа за ЖКХ в РФ Минэкономразвития: стоимость коммунальных услуг вырастет в 2027 году на 11%

Москва24 сен Вести.Стоимость коммунальных услуг в России в среднем может повыситься на 11% в 2027 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

В 2028 году стоимость услуг ЖКХ увеличится на 8,6%, в 2029 году - на 7,6%, отметили в ведомстве.

Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2027 году на уровне 11% говорится в прогнозе

В Минэкономразвития подчеркнули, что эти параметры будут различаться по субъектам России в зависимости от условий в конкретном регионе, в том числе от доли расходов на энергоресурсы в необходимой валовой выручке ресурсоснабжающих организаций, а также инфляции.

Ранее эксперт Дмитрий Бондарь рассказал ИС "Вести", что индексация тарифов ЖКХ с 1 октября коснется услуг ресурсоснабжающих организаций, в то время как плата за содержание, ремонт и дополнительные услуги изменена не будет.