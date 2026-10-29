Москва29 окт Вести.Тарифы ЖКХ напрямую влияют на уровень инфляции и, как следствие, отражаются на расходах бюджетной системы, этот вопрос требует предметного обсуждения. Об этом заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме с проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Очень важное было обсуждение (в Госдуме. - Прим. ред.) тарифов в ЖКХ. Хочу сказать, что тарифы прямым образом влияют на инфляцию отметил Силуанов

По словам главы Минфина, каждый дополнительный процентный пункт инфляции с учетом предусмотренной законом индексации приводит примерно к 400 млрд рублей дополнительных расходных обязательств по всей бюджетной системе.

Силуанов также указал на косвенный эффект роста тарифов. Он отметил, что высокая инфляция, одной из причин которой может быть повышенная индексация тарифов ЖКХ, мешает Банку России снижать ключевую ставку.

Министр добавил, что каждый процентный пункт ключевой ставки также влияет на процентные расходы и может стоить бюджету около 300-350 млрд рублей. По его словам, чем ниже будут тарифы, тем ниже окажется инфляция, а расходы бюджетной системы станут более сдержанными и адресными.

Силуанов подчеркнул, что считает вопрос тарифов ЖКХ крайне важным и поддерживает необходимость его детального обсуждения.