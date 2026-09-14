Панков: рост тарифов на связь за 20 лет оказался ниже инфляции

В "Билайне" сравнили рост тарифов на связь и ЖКХ за 20 лет Панков: рост тарифов на связь за 20 лет оказался ниже инфляции

Москва14 сен Вести.Тарифы на связь в России за последние 20 лет выросли лишь на 70% от уровня накопленной инфляции, в то время как рост тарифов ЖКХ превысил ее в несколько раз. Об этом заявил президент ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Александр Панков, его слова приводит газета "Ведомости".

По его словам, такая динамика наблюдается на фоне постоянного увеличения объемов интернет-трафика и появления новых цифровых сервисов.

За 20 лет тарифы ЖКХ в 3,5 или 4 раза превысили инфляцию. А тарифы на связь составили 70% от инфляции. Это не на коротком, а именно на длинном горизонте заявил Панков в ходе сессии в рамках Международного фестиваля молодежи

При этом объем данных, потребляемых абонентами, продолжает расти, а выручка операторов в расчете на одного пользователя в целом не увеличивается, отметил глава "Вымпелкома".

По словам Панкова, телекоммуникационные сети становятся сложнее и дороже, однако компенсировать рост затрат значительным повышением тарифов операторы не могут из-за высокой конкуренции на российском рынке.

Если мой коммерческий блок, операционное руководство тарифы поднимет в два раза сегодня, то завтра вы все дружно, не задумываясь, перейдете к моим конкурентам пояснил он

Панков добавил, что отрасли необходима новая экономическая модель, которая учитывала бы в том числе развитие искусственного интеллекта, изменение стоимости сетей и оборудования, а также влияние виртуальных и малых операторов на рынок.