Счетная палата: регионы увеличили расходы на ЖКХ, образование и социальную сферу Расходы региональных бюджетов в первом полугодии выросли на 5,8%

Москва1 сен Вести.Российские субъекты в январе—июне 2026 года заметно увеличили финансирование жилищно-коммунального хозяйства, образования и социальной политики. Об этом в интервью РИА Новости на полях ВЭФ сообщила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.

По ее словам, наибольший прирост расходов пришелся на ЖКХ — 23,1%. Финансирование образования увеличилось на 8,7%, а социальных направлений — на 4,7%.

При этом общий объем расходов региональных бюджетов за первые шесть месяцев года составил 12,6 трлн рублей, что на 5,8% больше показателя аналогичного периода. Трунова отметила, что динамика замедлилась по сравнению с предыдущими периодами, что связано в том числе с высокой базой для сравнения.

Распределение бюджетных расходов по основным направлениям существенно не изменилось. На образование приходится 27% совокупных затрат регионов, на социальную политику — 21,3%. Доля расходов по статье "Национальная экономика" составляет 18%, ЖКХ — 9,6%, здравоохранение — 7,9%.

Рост расходов отмечен в 73 регионах страны. При этом в 55 субъектах темпы увеличения бюджетных затрат оказались выше уровня инфляции, сообщила аудитор Счетной палаты.

Ранее заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева рассказала, что частыми темами, которые беспокоят россиян, являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и образования. Квитанции за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должны быть более прозрачными с четкой расшифровкой того, из чего складывается итоговая сумма, добавила депутат.