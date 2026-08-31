Депутат Авксентьева раскрыла, на что чаще всего жалуются россияне Депутат Авксентьева рассказала, на что больше всего жалуются россияне

Москва31 авг Вести.Частыми темами, которые беспокоят россиян, являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и образования. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Она обратила внимание на то, что россияне зачастую переживают за свои дома, качество жизни в населенных пунктах и за будущее своих детей.

Вопросы ЖКХ беспокоят всех очень. Особенно в преддверии зимы, а страна наша в основном северная страна с суровым климатом, поэтому, конечно, людей это беспокоит. Образование детей [беспокоит]. Потому что люди могут в чем-то, наверное, даже ущемить себя, но совершенно не согласны и не готовы в чем-то ущемлять своих детей. Поэтому качество образования, расширение дополнительного образования, работа детских спортивных школ и так далее, и так далее – это то, о чем люди спрашивают повсеместно поделилась политик

Также Авксентьева отметила, что квитанции за услуги ЖКХ должны быть более прозрачными с четкой расшифровкой того, из чего складывается итоговая сумма.