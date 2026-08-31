Москва31 авг Вести.России следует уделить внимание созданию сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и передвижных автомобильных заправочных станций (АЗС). Такое предложение в беседе с ИС "Вести" озвучила заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Она обратила внимание на то, что ситуация с топливом в стране "вскрыла уязвимые места".

В частности, что НПЗ по регионам неравномерно. Отсюда мысль: может быть, нам все-таки впредь больше внимания уделять созданию малых НПЗ. Может быть, нам имеет смысл, и мы будем эти предложения дорабатывать по мобильным автозаправочным станциям, которые бы передвигались вслед за колоннами или находились в местах локального расположения больших тяжелых машин промышленных, заправляли, значит, на месте сказала Авксентьева

Ранее зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев сообщил о постепенном решении ситуации с топливом в России. На внутренний топливный рынок, как сообщил он, начали поступать дополнительные объемы бензина.