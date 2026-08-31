Эксперт: хотя у РФ нет "волшебной палочки", ситуация с бензином решается

Эксперт Гусев заявил, что в России постепенно решается ситуация с топливом Эксперт: хотя у РФ нет "волшебной палочки", ситуация с бензином решается

Москва31 авг Вести.Ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) вернулся к работе после планового ремонта. На внутренний топливный рынок начали поступать дополнительные объемы бензина. В целом, чтобы стабилизировать ситуацию с потребностью в нем, проводится "много разных" мер.

Об этом заявил ИС "Вести" зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

В частности, указал он, потребности рынка закрывают за счет импорта горючего.

Объемы, которые приходят на [НПЗ] балансируют [ситуацию, связанную с топливом]. На самом деле, еще недельки две потерпеть, все-таки пиковый сезон потребления начнет уходить вниз, соответственно, спрос снижается, цены и давление, состояние людей [улучшится]. По крайней мере, все перестают ездить на дачу каждую неделю, все начинают учиться, и уже всем спокойнее … На учебу можно доехать и на трамвае. В целом, проводится очень большое количество мер: и смена графиков, и изменение экологического класса топлива, и импорт, и Беларусь, и что-то пошло в Казахстан. То есть значительное количество мер, нет волшебной палочки, которая хоп - и у нас появился бензин. Но все это кусочками, по чуть-чуть решает ситуацию в стране с доступностью [бензина] сказал Гусев

В Дагестане создадут временный оперштаб для стабилизации ситуации с топливом.

Экономист назвал объемы казахстанского топлива, которые могут поставить в РФ.