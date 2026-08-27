В Дагестане создадут временный оперштаб для стабилизации ситуации с топливом Власти Дагестана поручили создать оперштаб для стабилизации ситуации с топливом

Москва27 авг Вести.Врио главы Республики Дагестан Федор Щукин поручил создать временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Отмечается, что 27 августа прошло совещание по текущей ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом и выработке мер по недопущению перебоев в поставках. Обсуждались цены на топливо и их регулирование, а также устранение ранее выявленных нарушений на объектах АЗС.

Федор Щукин поручил обеспечить стабильные поставки топлива, постоянный мониторинг его наличия и движения, а также контроль обоснованности розничных цен. С этой целью будет создан временный оперативный штаб говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

По словам врио главы Дагестана, штаб будет работать, пока острота вопроса не спадет.

Щукин также заявил, что ситуация с обеспечением нефтепродуктами в регионе, как и в других субъектах страны, остается напряженной, однако носит преимущественно локальный характер и наиболее остро проявляется в Махачкале и Каспийске, тогда как в большинстве отдаленных районов ситуация остается стабильной.