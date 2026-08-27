Экономист Зайнуллин: в РФ могут завезти 600 тысяч тонн топлива из Казахстана

Экономист назвал объемы казахстанского топлива, которые могут поставить в РФ Экономист Зайнуллин: в РФ могут завезти 600 тысяч тонн топлива из Казахстана

Москва27 авг Вести.Нехватку топлива на внутреннем рынке России могут частично компенсировать поставки бензина из Казахстана. Об этом NEWS.ru рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По его словам, дополнительный годовой объем импорта из Казахстана может достигать 600 тысяч тонн. Эта сумма выведена из заявления Астаны о готовности поставить порядка 70% производящегося на казахстанском заводе "Конденсат" горючего – бензина и дизтоплива.

Объем производства казахстанского нефтеперерабатывающего завода "Конденсат" составляет порядка 850 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Получается, что на российский рынок данное предприятие может поставлять порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов сделал вывод эксперт

В 2025 году в России произвели 70 миллионов тонн топлива. Но по ряду причин сейчас дефицит на этом рынке достигает 20-30%, то есть примерно 10-15 миллионов тонн.

Всех проблем дополнительные поставки из Казахстана не решат, отметил Зайнуллин. Но завоз казахстанской продукции удобен с логистической точки зрения. Эксперт пояснил, что многие российские регионы Поволжья и Южного Урала находятся в непосредственной близости от Северо-Казахстанской области, где работает НПЗ "Конденсат".

Ранее агентство Reuters отметило, что Павлодарский и Атырауский НПЗ имели возможность экспортировать в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но решили ее не использовать.