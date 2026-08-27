Reuters: крупные НПЗ Казахстана отказались от квот на экспорт бензина в Россию

Крупные НПЗ Казахстана отказались от поставок бензина в РФ, утверждает Reuters Reuters: крупные НПЗ Казахстана отказались от квот на экспорт бензина в Россию

Москва27 авг Вести.Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана якобы решили не использовать выданные казахстанским Минэнерго квоты на экспорт бензина в Россию, утверждает агентство Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника.

В публикации говорится, что Павлодарский и Атырауский НПЗ имели возможность экспортировать в РФ по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но решили не использовать ее.

Причиной этому собеседники агентства указывают риск столкнуться с европейскими санкциями и сложностями оплаты через российские банки. Помимо этого, республика сама нуждается в топливе, говорят источники.

Так, единственным предприятием, решившимся поставлять топливо в РФ, якобы стал НПЗ "Конденсат" мощностью 850 тысяч тонн переработки в год – это в шесть раз меньше, чем у двух предыдущих заводов.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что "Конденсат" направит 70% переработанной нефти в Россию.