Депутат Авксентьева: кабмину лучше не мешать советами по ситуации с топливом

Авксентьева о ситуации с топливом: не нужно мешать кабмину "умными" советами Депутат Авксентьева: кабмину лучше не мешать советами по ситуации с топливом

Москва31 авг Вести.Заместитель руководителя думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в интервью ИС "Вести" посоветовала не мешать российскому правительству неуместными советами, а помогать в разрешении ситуации с топливом.

Она подчеркнула, что из любого кризиса следует извлекать уроки.

Я считаю, что правительству лучше не мешать своими разными умными советами, а помогать в дальнейшем развивать эту тему системно, потому что очевидно, что к такому надо было готовиться, мы не совсем оказались готовы. Но теперь из любого кризиса надо же всегда извлекать уроки, как нам развиваться дальше. Поэтому мы в таком направлении готовы работать с правительством и будем вносить предложения рассказала Авксентьева

Накануне стало известно, что в России средние потребительские цены на бензин в июле текущего года увеличились на 6,5% по сравнению с показателями, зафиксированными в предыдущем месяце.