Депутат Авксентьева: квитанции за услуги ЖКХ должны быть более прозрачными Авксентьева: система расчета тарифов ЖКХ морально устарела, ее надо снести

Москва31 авг Вести.Квитанции за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должны быть более прозрачными с четкой расшифровкой того, из чего складывается итоговая сумма, заявила в интервью ИС "Вести" заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Она обратила внимание, что рост цен на услуги ЖКХ беспокоит людей. В связи с этим "Новые люди" внесли предложение, чтобы квитанции стали более прозрачными.

В случае перерасчета люди бы получали мотивированные объяснения: в связи с чем это произошло и как эти суммы рассчитываются. Следующий момент — когда происходит перерасчет за излишне уплаченные [средства], то мы же понимаем, что людям ничего не возвращается в случае установления неверных тарифов или их пересмотра, а все возвращается обратно ресурснику для того, чтобы он провел какие-то работы на последующий период. Мы считаем, что все-таки эти деньги должны возвращаться тем, кто переплатил сказала Авксентьева

Она подчеркнула, что формула, по которой рассчитывается сумма "морально устарела" и необходимо ее "снести".