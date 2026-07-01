Москва1 июл Вести.Россиян больше всего волнует рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева.

Вопросы тарифообразования, они волнуют всех сегодня. Мы все в ожидании некоторых изменений. Так вот прозрачность тарифов, понятность, внятность, как они формируются, за что мы каждый месяц с вами платим из семейного бюджета сказала Авксентьева

Также она отметила, что фракция очень много работает в регионах.

Я сама объездила … больше половины наших регионов и везде всегда провожу живые большие встречи с избирателями. Это очень полезно, это здорово оздоравливает, помогает держать себя в адекватности и чувствовать повестку … Поэтому вот эти живые встречи – это и есть тот самый кладезь законодательных инициатив добавила Авксентьева

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что национализация системы жилищно-коммунального хозяйства в России позволит снизить тарифы на 20%.