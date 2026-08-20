Стало известно, когда россияне чаще всего жалуются в управляющие компании Больше всего обращений россияне оставляют управляющим компаниям в понедельник

Москва20 авг Вести.Больше всего жалоб россияне отправляют в управляющие компании по понедельникам. Об этом сообщили МК.RU в компании "Философт".

На понедельник приходится 18.3% всех заявок, что вдвое выше показателя субботы - 8,6%. Однако именно аварийных заявок в выходные поступает 22,3%, против 17,8% всех жалоб. Вторник является пиковым днем по созданию аварийных заявок.

Статистика различается в зависимости от времени суток и от причин обращений. Различные проблемы с водой суммарно составляют около 65% аварийных обращений. В них входят протечки, заливы и прорывы - 38,8%, проблемы с отоплением - 11,8% и другие. Ночью и утром жители чаще пишут по вопросам воды и отопления, днем заказывают ключи от домофона, а вечером передают показания приборов учета.

Больше всего заявок жители создают с 09:00 до 12:00, на этот период приходится 23,3% обращений. А максимальная активность фиксируется в 11:00. При этом 26,5% заявок поступает после 18:00.

В фокусе исследования оказались данные из крупных городов страны — от Санкт-Петербурга и Калининграда до Иркутска, Якутска и Южно-Сахалинска.