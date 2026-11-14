Володин: необоснованный рост тарифов ЖКХ и цены на жилье обсудят в Госдуме

Володин анонсировал обсуждение в Госдуме тарифов ЖКХ и цен на жилье Володин: необоснованный рост тарифов ЖКХ и цены на жилье обсудят в Госдуме

Москва14 ноя Вести.Обсуждение проблем необоснованного роста тарифов ЖКХ и стоимости жилья пройдет 25 ноября на "правительственном часе" в Госдуме, о таких планах сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Нельзя забывать о вопросах, с которыми мы сталкиваемся в настоящем. О проблемах, которые сегодня беспокоят людей. Это и тарифы в сфере ЖКХ, и стоимость жилья написал Володин в субботу в своем канале в Max

По его словам, заседание 25 ноября будет посвящено инфраструктуре для жизни, к участию в нем планируется привлечь профильных министров. Спикер напомнил, что на текущей неделе при рассмотрении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года поднимался вопрос обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в коммунальной сфере.

14 октября Володин поручил возглавляющей комитет по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой проверить индексацию тарифов ЖКУ в российских регионах.

Нет совести у тех, кто это делает… Депутаты, смотрите за этим сказал тогда Володин, указав, что ответственные за повышение тарифов в регионах должны обосновывать свои решения

Ранее член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин заявил, что тарифы в этой сфере давно вызывают вопросы и у потребителей, и у экспертов. По его словам, отрасли необходим аудит, а представителей потребителей следует включить в тарифные органы каждого региона на этапе принятия решений.