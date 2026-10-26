Москва26 октВести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает сокращение сроков рассмотрения жалоб граждан на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 30 до 20 дней.
Документ будет внесен на рассмотрение нижней палатой российского парламента 26 октября, передает ТАСС. Он содержит изменения в статью 12 закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
Нельзя заставлять людей так долго ждать ответа на бездействие коммунальщиков. ЛДПР требует сократить срок рассмотрения таких обращений до 20 дней - по аналогии с обращениями в сфере миграциипояснил лидер партии Леонид Слуцкий
Он подчеркнул, что государство должно оперативнее реагировать на проблемы, от которых зависят здоровье и безопасность россиян.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тарифы в сфере ЖКХ должны быть обоснованными. Решения о неоправданно завышенных тарифах должны отменяться.