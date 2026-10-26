В ЛДПР предложили ограничить 20 днями сроки рассмотрения жалоб в сфере ЖКХ

В ЛДПР предложили сократить сроки рассмотрения жалоб на нарушения в сфере ЖКХ В ЛДПР предложили ограничить 20 днями сроки рассмотрения жалоб в сфере ЖКХ

Москва26 окт Вести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает сокращение сроков рассмотрения жалоб граждан на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 30 до 20 дней.

Документ будет внесен на рассмотрение нижней палатой российского парламента 26 октября, передает ТАСС. Он содержит изменения в статью 12 закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Нельзя заставлять людей так долго ждать ответа на бездействие коммунальщиков. ЛДПР требует сократить срок рассмотрения таких обращений до 20 дней - по аналогии с обращениями в сфере миграции пояснил лидер партии Леонид Слуцкий

Он подчеркнул, что государство должно оперативнее реагировать на проблемы, от которых зависят здоровье и безопасность россиян.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тарифы в сфере ЖКХ должны быть обоснованными. Решения о неоправданно завышенных тарифах должны отменяться.