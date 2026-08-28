Москва28 авг Вести.Контроль реализации экологических федеральных проектов можно сделать общедоступным, а также другими способами улучшить подход к достижению необходимых показателей в очищении рек и озер. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислава Атмахов.

Он считает, что данные о потраченных средствах на строительство очистных сооружений, данные о качестве воды и прочие показатели должны быть публичными для осуществления общественного контроля.

Данные автоматических постов, лабораторных исследований, Росприроднадзора и результаты проверок очистных сооружений должны публиковаться на одной цифровой карте. Каждый человек должен иметь возможность открыть свой район и увидеть: какая вода была год назад, какая сегодня, кто загрязняет водный объект, сколько средств направлено на его очистку и какой результат получен предложил Атмахов

Он призвал перейти к новому принципу оздоровления рек, когда ситуация улучшается равномерно во всем бассейне, а не на отдельных участках. Также было озвучено предложение лишать контрактов тех подрядчиков, которые в прошлом не добились экологических результатов.

Кроме того, в ЛДПР предложили ввести персональную ответвенность за каждый экологический объект и оценивать эффективность реализации проектов по экологическим показателям, а не количеству построенных очистных сооружений.