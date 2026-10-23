ЛДПР запускает разработку приложения для быстрого реагирования на жалобы граждан Воропаева: ЛДПР создаст приложение для быстрого реагирования на жалобы граждан

Москва23 окт Вести.ЛДПР запускает разработку приложения, которое позволит гражданам быстро направлять жалобы в партию, а депутатам – оперативно на них реагировать. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила заместитель председателя Государственной Думы РФ Мария Воропаева.

Сегодня запустим разработку такого приложения цифрового, которое позволит нашим избирателям быстро направлять жалобы в партию, а нам – быстро на них реагировать, в том числе и посредством обращений в прокуратуру, в том числе посредством депутатских запросов. Наша задача – помочь людям преодолеть в том числе и предстоящую зиму, без аварий заявила Воропаева

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением создать службы сопровождения для мужчин, которые одни воспитывают детей.