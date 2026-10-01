В ЛДПР выступили за введение налоговых льгот для инвесторов в развитие ИИ в РФ Слуцкий: ЛДПР предлагает налоговые льготы для компаний-инвесторов в развитие ИИ

Москва1 окт Вести.ЛДПР предлагает ввести налоговые льготы для компаний, которые инвестируют в отечественные разработки в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" сообщил председатель ЛДПР и руководитель фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.

Соответствующая инициатива прозвучала в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

По словам Слуцкого, в новом, девятом созыве ГД, ЛДПР выступает за реализацию двух фундаментальных принципов регулирования суверенного ИИ. Речь идет, в частности, о создании предсказуемой правовой основы для инноваций и обеспечении надежной защиты граждан, их персональных данных и цифровых прав.

Мы выступаем за налоговые льготы для компаний, инвестирующих в отечественные ИИ-разработки сказал Слуцкий

Он также заявил, что ЛДПР продолжит заниматься вопросами, с которыми граждане обращались к ним во время предвыборной кампании. По каждому направлению будут подготовлены конкретные предложения.

Ранее стало известно, что в Госдуме девятого созыва появился комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его председателем депутаты утвердили Александра Сидякина на первом пленарном заседании нового созыва.