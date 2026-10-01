Москва1 октВести.ЛДПР предлагает ввести налоговые льготы для компаний, которые инвестируют в отечественные разработки в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" сообщил председатель ЛДПР и руководитель фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий.
Соответствующая инициатива прозвучала в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
По словам Слуцкого, в новом, девятом созыве ГД, ЛДПР выступает за реализацию двух фундаментальных принципов регулирования суверенного ИИ. Речь идет, в частности, о создании предсказуемой правовой основы для инноваций и обеспечении надежной защиты граждан, их персональных данных и цифровых прав.
Мы выступаем за налоговые льготы для компаний, инвестирующих в отечественные ИИ-разработкисказал Слуцкий
Он также заявил, что ЛДПР продолжит заниматься вопросами, с которыми граждане обращались к ним во время предвыборной кампании. По каждому направлению будут подготовлены конкретные предложения.
Ранее стало известно, что в Госдуме девятого созыва появился комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его председателем депутаты утвердили Александра Сидякина на первом пленарном заседании нового созыва.