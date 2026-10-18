Москва18 окт Вести.Службы сопровождения для мужчин, которые одни воспитывают детей, нужно создать в России. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, копия соответствующего законопроекта есть в распоряжении RT.

По замыслу авторов, такие службы будут помогать одиноким отцам с организацией ухода за ребенком и бытовыми вопросами, а также с получением медицинской, педагогической и психологической помощи, юридических консультаций и содействием в трудоустройстве. В сложных жизненных ситуациях отцам смогут предоставлять срочные социальные услуги – от временного жилья до продуктов и предметов первой необходимости.

В пояснении к проекту говорится, что действующее законодательство не знает понятия "одинокий отец" и не выделяет мужчин, растящих детей без матери, в отдельную категорию. Из-за этого им сложнее получить трудовые, налоговые и другие меры поддержки.

Поправки предлагается внести в закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Они позволят регионам создавать в организациях соцобслуживания отделения или службы сопровождения отцовства. Минтруд РФ должен будет утвердить порядок выявления нуждающихся отцов и перечень мер поддержки.

Помощь будут оказывать адресно, по заявлению гражданина и после оценки его нуждаемости. Для этого учтут материальное положение семьи, занятость, здоровье отца и детей и другие обстоятельства, объективно мешающие растить ребенка без матери.

На этой неделе в Общественной палате РФ предложили ввести в России "отцовский многодетный капитал" в размере не менее 2 млн рублей.