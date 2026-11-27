Москва27 ноя Вести.ЛДПР предлагает ввести для отцов новорожденных семидневный оплачиваемый отпуск с сохранением заработка, сообщил ИС "Вести" лидер партии Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект партия вносит в Госдуму.

Первые дни после появления ребенка в семье – наиболее сложный период, когда на молодых родителей ложится множество новых хлопот. В это время молодая мама особенно нуждается в помощи и поддержке, а новорожденному необходима забота обоих родителей, отметил председатель ЛДПР.

Сегодня закон формально дает отцу пять дней, но за свой счет. Понятно, что в момент, когда в семье появляются новые расходы на коляску, кроватку, детские вещи, мало кто из мужчин может позволить себе просто потерять часть зарплаты. Поэтому ЛДПР предлагает ввести для отцов семидневный оплачиваемый отпуск с сохранением заработка. Государство должно помогать семьям быть вместе в самые ответственные моменты жизни, а не ставить отца перед выбором – помочь жене с ребенком или принести домой зарплату подчеркнул Слуцкий

Согласно инициативе, отпуск будет предоставляться по письменному заявлению работника со дня рождения ребенка с сохранением рабочего места и среднего заработка. Выплатить деньги работодатель должен будет не позднее окончания отпуска. Замена неиспользованных дней денежной компенсацией или получение за них выплаты не предусмотрены.

Авторы законопроекта подчеркивают, что инициатива позволит укрепить институт семьи, расширить трудовые гарантии для отцов и создать условия для их более активного участия в воспитании детей с первых дней жизни.