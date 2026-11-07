В ГД предложили увеличить до недели отпуск отцам после рождения ребенка Депутат Воропаева: отпуск отцам после рождения ребенка должен быть оплачиваемым

Москва7 ноя Вести.Отпуск для отцов после рождения необходимо сделать оплачиваемым и продлить на семь дней, заявила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева (ЛДПР) в интервью ТАСС.

В настоящее время молодой отец может рассчитывать на отпуск до пяти дней за свой счет.

Я считаю, что такой отпуск должен быть как минимум неделю, он должен быть оплачиваемым. От того, что мы дадим отцу неделю возможности побыть с ребенком, опять же для того, чтобы обустроить быт в связи с появлением нового члена семьи, я уверена, никто не пострадает отметила депутат

Она пояснила, что пяти дней, как правило, недостаточно: первые два-три из них мать и ребенок находятся в роддоме, а оставшихся может не хватить, чтобы подготовить дом к появлению нового члена семьи, особенно если ребенок первый.